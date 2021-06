Wie Corona das Kim-Regime ändert

APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Nach längerer Zeit sprach der – abgemagerte – Diktator wieder öffentlich. Er klagte über Wirtschaftsnot. Laut Experten signalisierte er, dass sich das Land weiter isolieren werde.

Als Kim Jong-un nach über einem Monat Abwesenheit wieder an die Öffentlichkeit trat, sorgte der 37-jährige Diktator wie so oft für mediales Rätselraten: sichtlich schmaler im Gesicht, dünner auch an den Hüften, analysierten selbst renommierte Nordkorea-Beobachter auf Twitter jedes Kim-Foto der Staatsmedien bis zum letzten Pixel. Doch letztlich bleiben die Gründe seines plötzlichen Gewichtsverlusts spekulativ: Dies könnte einerseits auf eine Krankheit hindeuten – oder aber ganz im Gegenteil auf einen nun gesünderen Lebensstil.