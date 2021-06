„Wir sind nichts und wir bieten nichts“

(c) Wolfgang Kunasz

Es sind überraschende Worte, mit denen Josef Buttinger sein Netzwerk für Personalchefinnen und -chefs beschreibt. Dem Zulauf tut das keinen Abbruch.

Die Idee wurde in Linz geboren. Warum, dachte sich Josef Buttinger, damals Regionalleiter beim Personaldienstleister Manpower, gibt es keine regelmäßigen Treffen von Personalleitern, die sich ohne Programm, ohne Statut, ohne Geschäftsmodell einfach nur treffen und austauschen können? In geschütztem Rahmen über jene Themen reden können, die sie im Alltag beschäftigen? Gesagt, getan. 2008 gründete Buttinger die Oberösterreichische HR Lounge. Zehn bis 15 Personalleiter wünschte er sich an Bord.