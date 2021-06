Wien: Die grüne Doppelspitze muss zittern

Die Wiener Grünen begehen am Samstag ihren Parteitag, bei dem die unberechenbare Basis über eine äußerst heikle Frage entscheiden muss. Beschlossen wird ein Antrag zur Einführung einer 30-Stunden-Woche.

Auf den ersten Blick ist der Parteitag der Wiener Grünen am Samstag unspektakulär. Allerdings nur auf den ersten Blick.

Die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Birgit Hebein wird erst bei der Landesversammlung im Herbst entschieden, bedeutende Personalentscheidungen stehen nicht an und mit einer Revolte ist bei dem Onlineparteitag nicht zu rechnen – selbst wenn es in der Wiener Partei durchaus Ärger über das Agieren der türkis-grünen Bundesregierung gibt. Doch Bundesparteichef Werner Kogler hat es geschickt verstanden, diesen Ärger von der grünen Regierungsmannschaft auf Türkis zu lenken – nach dem Motto: Ohne Grüne in der Regierung würde Österreich beim Klimaschutz scheitern; dafür müsse man Abstriche auf anderen Gebieten hinnehmen.

Sozial- und Klimapolitik

Zündstoff verbirgt sich hinter einem Antrag, welcher der „Presse“ vorliegt: Die Statuten der Wiener Grünen sollen geändert werden, damit künftig eine Doppelspitze die Wiener Grünen führen kann. Die Protagonisten: die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer, die von den Grünen als „Stadträtin für soziale Gerechtigkeit“ tituliert wird; an ihrer Seite der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus, der sich selbst als „Klimastadtrat“ bezeichnet.

Mit dieser Führung würden die Grünen ihre zentralen Kernthemen personell abbilden: Sozialpolitik und Klimapolitik. Dazu ist Kraus auch Sprecher der „Grünen Andersrum“, womit er ein weiteres grünes Kernthema abdeckt.

Alles wieder gut bei den Grünen, nachdem sie bei der Wien-Wahl 2020 aus der rot-grünen Koalition geflogen sind und postwendend ihre Parteichefin Birgit Hebein auf offener Bühne abmontiert haben? Die Antwort: Das wird der Samstag zeigen!

Die Zitterpartie

Obwohl kein Aufstand der Basis im Vorfeld zu sehen ist, gibt es ein Faktum, dass die Abstimmung zur unberechenbaren Zitterpartie für die grüne Doppelspitze werden lässt: Für die Statutenänderung brauchen Pühringer und Kraus eine Zweidrittelmehrheit. Und eine derart hohe Zustimmung ist bei den Grünen nicht einfach zu erreichen. Immerhin gibt es derzeit (wie erwähnt) bei einigen an der Basis eine Unzufriedenheit mit der Politik der türkis-grünen Bundesregierung. Beim Wiener Parteitag könnte sich das entladen.

Dass ein derartiges Szenario nicht unrealistisch ist, musste Bundesparteichef Kogler vor wenigen Tagen leidvoll erfahren – was eine Warnung für Pühringer und Kraus ist: Kogler wollte auf seinem Parteitag eine Statutenreform durchsetzen. Der grüne Bundessprecher sollte künftig von allen rund 7000 Parteimitgliedern gewählt werden. Also Basisdemokratie in reinster Form. Und die grüne Basis? Sie lehnte mehr Basisdemokratie überraschend ab und erteilte Koglers Vorschlag eine Abfuhr. Grüne Parteitage sind eben unberechenbar.

Vor dieser Situation, besser: Ungewissheit, stehen nun Pühringer und Kraus. Sie haben die Statutenreform akribisch vorbereitet, brauchen aber zwei Drittel der Stimmen der unberechenbaren Basis. Was passiert, wenn die grüne Doppelspitze scheitert, ist offen. Dafür gibt es bei den Grünen keinen Plan B.

Deutsche Grüne als Vorbild

Bleibt die Frage, warum die Grünen erstmals seit ihrer Gründung auf eine Doppelspitze setzen. Dazu gibt es mehrere Antworten. Eine ist das erfolgreiche Modell der deutschen Grünen. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben die Grünen in derart lichte Höhen geführt, dass die deutschen Grünen trotz Schwächelns in jüngsten Umfragen bei der Bundestagswahl im Herbst erstmals eine gewisse Chance auf das Kanzleramt haben. Gleichzeitig deckt die geplante Wiener Doppelspitze die grünen Kernwerte personell nahezu perfekt ab. Und nach der Erfahrung mit Birgit Hebein fühlen sich viele mit einer Doppelspitze wohler, die sich ergänzt, auch kontrolliert und notfalls einbremst.

Die Statutenreform lässt fast vergessen, dass auch über einen Leitantrag abgestimmt wird. (Er liegt der „Presse“ vor.) Ein zentraler Punkt ist das Bekenntnis zu „Zusammenhalt, Solidarität und einer unbeirrbaren Entschlossenheit für eine bessere Zukunft für alle“. Dazu werden die Kernwerte der Grünen beschworen: „Ein Weg, der das Klima und unsere Lebensgrundlagen rettet.“ Die Forderungen: Verbot fossil betriebener Fahrzeuge in Wien bis 2030, Parkplätze in Grünflächen für Bäume umwandeln, Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen.

„Faire Verteilung von Arbeit“

Der zweite Teil des Leitantrags widmet sich der sozialen Frage („Ein Weg, der ein gutes Leben für alle schafft“). Man wolle eine Grundsicherung, „die wirklich vor Armut schützt“. Soziale Dienstleistungen sollen ausgebaut, die Digitalisierung forciert werden. Gleichzeitig wollen die Wiener Grünen eine „faire Verteilung der Arbeit“, womit eine Arbeitszeitreduktion möglich sei. Konkret geht es für die Grünen um die Einführung einer 30-Stunden-Woche.