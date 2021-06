Deutschlands schwierige Selbsteinschätzung

Wie knapp war die 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich wirklich? Das Team von Joachim Löw spielte mit, zeigte aber noch kein offensives Profil.

München. Es sollte die mit Spannung erwartete Standortbestimmung sein: Wo steht das deutsche Nationalteam? Der Vergleich mit Weltmeister Frankreich würde, so die Annahme, die eindeutige Antwort geben, doch so einfach war es nach der 0:1-Niederlage durch ein Eigentor von Mats Hummels (20.) doch nicht. „Wir haben das Niveau, um mit den Topteams mitzuhalten“, urteilte Joshua Kimmich, und Toni Kroos resümierte: „Wir haben in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht.“ Teamchef Joachim Löw sprach von einem „extrem intensiven, spannenden und sehr, sehr guten Spiel von beiden Mannschaften“.