Auch Joe Biden brüskiert auf Reisen, aber lyrischer als Trump

Der US-Präsident zitierte in England ein antibritisches Gedicht von Yeats. Viele andere Politiker erlaubten sich derbere Fehltritte im Ausland.

Heikel, heikel: Joe Biden hat sich das erste Mal mit Putin getroffen. Da überlegt man sich gut, was man sagt. Anders als bei der Aufwärmrunde in Cornwall. Dort ist dem US-Präsidenten ein hochkultureller Fauxpas unterlaufen, der die britischen Bildungsbürger hat erblassen lassen. Der Katholik mit irischen Wurzeln sprach Verse von Irlands Nationaldichter William Butler Yeats aus „Easter 2016“, einem Klagelied über den missglückten Aufstand irischer Republikaner gegen das Joch der britischen Besatzer. „A terrible beauty was born“ – mit der von Biden zitierten Zeile erwies sich Yeats als Prophet: Die Hinrichtung der Rebellen verstärkte nur den Freiheitswillen der Iren und löste einen Krieg aus, der sie zur Unabhängigkeit führte.