Der Wirtschaftspreis Österreichs: Ausgezeichnete Unternehmen

Austria’s Leading Companies sind gekürt. Bereits zum 22. Mal präsentieren „Die Presse“, KSV1870 und PwC Österreich diesen Top-Award – es ist die Leistungsschau der heimischen Wirtschaft.

Seit mehr als 20 Jahren stehen Austria's Leading Companies für die Leistungsvielfalt und Stärke der heimischen Wirtschaft. Die Österreich-Champions sind gerade gekürt worden. Die ALC-Auszeichnungen wurden in zwei Kategorien vergeben – national tätige Unternehmen, eingeteilt in kleine und große Betriebe, und international tätige Unternehmen- Weiter wurden drei Börsen-Stars in den Kategorien, „Wertzuwachs“, „Forschung & Entwicklung“ und „Klimafokus“ ausgezeichnet – sowie ein Sonderpreis für Inklusion vergeben. Hier geht’s zu den Siegerstories.