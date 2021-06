2:0: Auch Wales gewinnt gegen die Türkei

Zweites Spiel, zweite Niederlage, wieder kein Tor: Die Türkei kommt unter die Räder. Obwohl Wales-Superstar Gareth Bale einen Elfer verschießt.

Die Fußball-Nationalmannschaft von Wales hat beste Karten für den Aufstieg ins Achtelfinale der paneuropäischen EM. Superstar Gareth Bale und Co. bezwangen die Türkei am Mittwochabend in Baku mit 2:0 (1:0) und halten damit nach zwei Partien in der Gruppe A bei vier Punkten. Zum Auftakt hatte es ein 1:1 gegen die Schweiz gegeben. Die Türken stehen nach der zweiten Niederlage hingegen vor dem Aus. Die Treffer erzielten Aaron Ramsey (42.) und Connor Roberts (95.).

Die Waliser konnten sich auch den Luxus eines vergebenen Elfmeters leisten, Bale schoss in der 61. Minute deutlich drüber.

(APA)