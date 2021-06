Neuer Krach mit Viktor Orbán

Die Kommission kann vor einem neuen homosexuellenfeindlichen Gesetz in Ungarn nicht mehr die Augen verschließen. Ihr lange köchelnder Konflikt mit dem um seine Wiederwahl fürchtenden Ministerpräsidenten könnte spätestens im Herbst eskalieren.

So schnell kann es manchmal gehen: bis Mittwoch, knapp nach Mittag, hatte die Europäischen Kommission den Beschluss eines neuen höchst problematischen Gesetzes durch das ungarische Parlament mit keiner Silbe gewürdigt. Anfragen von Journalisten versackten unbeantwortet im Berlaymont-Gebäude. Doch dann passierte etwas, das ich in fast zwei Jahrzehnten als Journalist nur selten erlebt hatte: durch öffentliches Nachfragen und Beharren bei einer Pressekonferenz kam in der Kommission etwas in Gang - bis hinauf zu Präsidentin Ursula von der Leyen. Doch der Reihe nach.