Parkpickerl für ganz Wien kommt ab März 2022

Parken in Wien

(c) Die Presse (Michaela Bruckberger)

Nun ist es fix: Wien erhält ein für alle 23 Bezirke flächendeckendes und einheitliches Parksystem.

Ab 1. März 2022 erhält Wien ein für die ganze Stadt einheitliches Parksystem. Das hat am Donnerstagvormittag die zuständige Stadträtin Ulrike Sima (SPÖ) bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ab dann gelten Parkpickerl und Kurzparkzonen in allen 23 Bezirken. Somit wird das Parkpickerl auch auf die Bezirke 13, 21, 22 und 23 ausgedeht, in Simmering wird es auf den ganzen Bezirk ausgeweitet.

Die Kurzparkzeiten gelten ab diesem Zeitpunkt Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr - maximal für zwei Stunden. Das Parkpickerl wird zehn Euro pro Monat kosten. Die Verwaltungabgaben sind darin noch nicht inkludiert.

Alle Parkpickerl, die vor März 2022 erworben wurden, gelten weiter bis zum regulären Bewilligungsende. Für Einkaufsstraßen wird es Sonderregelungen geben.

