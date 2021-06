Josef Hader: Mit dem Skateboard zur Darmspiegelung

Josef Hader 1962 in Waldhausem im Strudengau in Oberösterreich geboren, lebt seit er 19 Jahre alt ist in Wien.



Bekannt wurde er als Regisseur, Kabarettist und Schauspieler für Programme wie „Hader spielt Hader“, „Hader muss weg“ und „Im Keller“ oder Filme wie „Wilde Maus“ oder „Der Knochenmann“.

Am 10. Juni feierte sein neues Programm „Hader on Ice“ in der Wiener Stadthalle Premiere.

