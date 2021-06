Wie man sein Vermögen streuen kann, um Geld zu verdienen

Angesichts der steigenden Inflation wird eine vernünftige Mischung aus Aktien und Anleihen immer kniffliger. Einigen Top-Fondsmanagern gelingt dies dennoch.

Die jüngsten Inflationsentwicklungen machen die Suche nach reellen Chancen an den Anleihemärkten nicht einfacher. In den USA kletterte im Mai die Teuerung im Jahresvergleich um fünf Prozent nach oben. In der Eurozone erreichte die Inflationsrate zwei Prozent. Und weil immer mehr Unternehmen mit steigenden Preisen, etwa bei den Rohstoffen, zu kämpfen haben, müssen Anleger bei ihren Aktieninvestments selektiver vorgehen.



Einigen geschickten Anlageprofis gelingt eine geschickte Streuung mit flexibel ausgerichteten Mischfonds (siehe Tabelle), bei denen die Aktien- und die Anleihequote stark variieren kann. Freilich, die Vergangenheit ist kein Garant für die künftige Entwicklung.