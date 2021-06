Trotz Partnerschaft alleine wohnen

Jeder fünfte Befragte gibt an, die Freiheit zu schätzen und die eigenen vier Wände als Rückzugsort zu brauchen.

Wie die Österreicher es mit dem Zusammenleben halten und wie sie zu den gemeinsamen vier Wänden stehen, geht aus einer Umfrage von Immoscout24 unter 500 Personen hervor. Was sich zeigt: Während für die einen das Zusammenleben in der Partnerschaft dazugehört, ist es für andere nicht (mehr) vorstellbar – und zwar für ein Drittel der Befragten. So gibt jeder Fünfte an, die Freiheit zu schätzen und die ganz eigenen vier Wände als Rückzugsort zu brauchen.

Jede/r Zehnte geht so weit, dass getrennte Wohnsitze der Garant für eine glückliche Beziehung sind. Vier Prozent dürften in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und sind der Meinung, dass das Zusammenleben eine Beziehung kaputt macht. 66 Prozent der befragten Männer und 62 Prozent der Frauen würden jederzeit wieder zusammenziehen. Der Aussage, dass das Zusammenziehen eine Beziehung kaputt macht, stimmen fünf Prozent der weiblichen und drei Prozent der männlichen Befragten zu.

Kaputte Beziehung, Rückzugsorte gesucht

Ein „erhöhtes Freiheitsbedürfnis" lässt sich laut der Umfrage etwa am Alter festmachen. Denn bereits ab 40 nimmt der Wunsch nach den eigenen vier Wänden trotz Partnerschaft erheblich zu. 40 Prozent der 40- bis 49-Jährigen würden nicht mehr mit jemandem zusammenziehen wollen. Ein Viertel in dieser Altersgruppe sagt, dass es die eigenen vier Wände als Rückzugsort braucht, jede/r Zehnte hält getrennte Wohnsitze für das Geheimnis einer glücklichen Beziehung.

Unter den 50- bis 65-Jährigen schließen 38 Prozent ein neuerliches Zusammenziehen aus. In dieser Altersgruppe gibt es allerdings noch die meisten Unentschlossenen: 15 Prozent können nicht einschätzen, ob sie nicht doch noch einmal das Experiment gemeinsamer Wohnsitz starten würden, im Österreichschnitt sind es nur elf Prozent, die sich das Thema noch einmal durch den Kopf gehen lassen würden. (red.)