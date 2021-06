Wie „grün“ denken Österreichs Unternehmen?

In 80 Prozent der Firmen ist Nachhaltigkeit schon Vorstandsthema. Allerdings werde meist noch das Ausmaß unterschätzt, so eine Studie.

Wien. Grüner aus der Krise. So könnte man das Motto zusammenfassen, das die Politik für die wirtschaftliche Erholung nach der Coronapandemie vorgegeben hat. Mit dem Green Deal sollen daher Hunderte Milliarden Euro in die EU-Wirtschaft gepumpt werden, um sie klimaneutral und auch in anderen Bereichen wie dem Ressourcenverbrauch nachhaltiger zu machen. Umgesetzt werden müssen diese Pläne aber von den einzelnen Unternehmen. Doch wie stehen diese dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich gegenüber?