Eine Nabelschau der Lockdown-Geschädigten

Das Aktionstheater Ensemble ergründet mit vier Monologen, wie die Einsamkeit Menschen zusetzt.

Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er kann in der Einsamkeit funktionieren und sogar zufrieden sein – doch um wirklich aufzublühen, braucht er andere Menschen: Das ist eine Erkenntnis, die man aus dem neuen Stück des Aktionstheater Ensembles, das am Mittwoch im Meidlinger Werk X uraufgeführt wurde, ziehen kann. Martin Grubers Formation, die sich als „Theater-Eingreiftruppe“ begreift, weil sie gesellschaftliche Entwicklungen in Stücke packt, noch während sie passieren, nimmt sich diesmal eines Konzepts an, das hoffentlich schon wieder überwunden ist – und erzählt von den menschlichen Folgen einer Zeit, in der wir auf uns selbst zurückgeworfen waren.