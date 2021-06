Arnold Schönberg, kein Vergleich

„Pierrot lunaire“ mit dem Klangforum Wien, inszeniert von Marlene Monteiro Freitas: eine vergnügliche, wenn auch etwas ziellos-assoziative Deutung.

Womit fing der Abend eigentlich an, als das Publikum noch seine Plätze einnahm? War es ein Schabgeräusch im Atemrhythmus, das über die Lautsprecher kam? Oder ein Schnaufen, rau und raspelnd? Hinterher vermutete man, es könnte schon einer jener wunderlichen Klänge gewesen sein, die der Kehle der Stimmakrobatin Sofia Jernberg entströmten. Aber er ließ auf sich warten, der Auftritt der Sprechgesangssolistin von Arnold Schönbergs „Pierrot lunaire“, in einer übergroßen Gospelrobe in Schwarz und Lila, an einer Krücke, mit Filzpantoffeln und einem Kardinalsbirett samt Quaste auf dem Kopf.