Pinker Spagat zwischen Totalopposition und Regierung

Die Neos stellen ihr Vorstandsteam am Samstag neu auf. Nikolaus Scherak und Sepp Schellhorn müssen ihre Stellvertreterposition aufgeben.

Fast genau vor drei Jahren wurde Beate Meinl-Reisinger zur Parteichefin gewählt. Bei der Mitgliederversammlung der Neos am Samstag wird sie – so viel steht fest – in dieser Position bestätigt. Eine Statutenänderung wird für eine teils digitale Wahl sorgen und für die Zukunft die Möglichkeit eines digitalen Parteitages schaffen. Die Stellvertreter, Nikolaus Scherak und Sepp Schellhorn, müssen als solche aber abtreten.