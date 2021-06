Hongkong wird zur Sondereinschüchterungszone

VIA REUTERS

Polizeimassen in der Redaktion der Hongkonger Zeitung Apple Daily

Hunderte Sicherheitskräfte stürmten die Redaktion der Zeitung „Apple Daily" und nahmen leitende Mitarbeiter fest. Die Aktion fußt in einer rückwirkenden Anwendung des Strafrechts und soll Medien und Bürgern Angst machen.

Erst sperrten über 500 Polizisten die Straße ab, dann stürmten sie das Redaktionsgebäude. Bei der beispiellosen Razzia gegen die oppositionelle Zeitung „Apple Daily" am Donnerstag in Hongkong wurden fünf leitende Angestellte verhaftet, darunter Chefredakteur Ryan Law und Verlagschef Cheung Kim-hung. Zudem wurde Vermögen im Wert von umgerechnet fast zwei Mio. Euro eingefroren. All das im Namen des Nationalen Sicherheitsgesetzes; eines Gesetzes wohlgemerkt, das Chinas Führung 2020 der auf dem Papier autonomen Sonderverwaltungszone oktroyiert hatte.