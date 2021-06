Ein Trump-Moment zum Ende von Bidens Europa-Trip

Präsident Joe Biden inszenierte seine Europa-Tour als Kontrast zu Donald Trump. Das Kalkül ist aufgegangen.

Die perfekt orchestrierte Pressekonferenz Joe Bidens mit Blick auf den in die Abendsonne getauchten Genfersee war bereits vorbei, als am Ende der achttägigen Europareise des US-Präsidenten noch so etwas wie ein Trump-Moment auftauchte. Im Abgang fragte CNN-Reporterin Kaitlan Collins den Präsidenten, woher er denn die Zuversicht nehme, dass Wladimir Putin sein Verhalten nach dem Gipfel ändern werde.