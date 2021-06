Attersee: Bundesforste erweitern Badeplatz "Huthausaufsatz"

ÖBf-Naturbadeplatz Huthausaufsatz in Weyregg am Attersee (OÖ).

Ausbau der Liegewiese in Weyregg von 4500 m² auf 7200 m².

In Weyregg am Attersee bauten die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in den letzten eineinhalb Jahren den Naturbadeplatz „Huthausaufsatz“ um. Die Liegewiese wurde von 4500 m² auf 7200 m² erweitert. Dadurch stehen Erholungssuchenden knapp zwei Drittel mehr an Naturfläche zur Verfügung.

Visualisierung des geplanten Kiosks (Finalisierung 2020). ÖBf

Urlaubsstimmung soll am neuen Kiosk aufkommen, der als Massivholzbau samt umlaufender Lärchenholzfassade errichtet wurde - mit einer rund 110 m² großen Holz-Terrasse sowie einem rund 150 m² großen Gastgarten. Unter dem Namen „Das Badehaus" übernimmt ein regionaler Gastronom ab Juni die Bewirtung mit Speisen und Getränken.

Visualisierung alte und neue, nutzbare Liegefläche. ÖBf

Die harten Uferverbauungen am nordöstlichen Rand des Areals wurden zurückgebaut und der flach abfallende Uferverlauf wiederhergestellt. Vor allem Perlfische und Seelauben, die nur mehr in sehr wenigen Alpenseen vorkommen, nutzen die natürlichen Flachwasserzonen als Rückzugsgebiete. Ihr Nachwuchs wandert nach dem Schlüpfen in die seichten Uferzonen des Attersees und verbringt dort – geschützt vor Raubfischen und mit reichlich Nahrung versorgt – seine ersten Lebensmonate.