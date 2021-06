Dior feiert Laufsteg-Comeback mit Show in Athen

(c) APA/AFP/ARIS MESSINIS (ARIS MESSINIS)

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hielt Dior für seine Cruise-Kollektion eine Show samt Publikum in Athen ab.

Ein Feuerwerk erleuchtete den Himmel, als Dior das Comeback seiner Modeschauen mit 700 Gästen, darunter VIPs wie Catherine Deneuve, Cara Delevingne und Anya Taylor-Joy im Panathinaiko-Stadion in Athen feiert.

Zu den Klängen der griechischen Sängerin Ioanna Gika und einem 55-köpfigen Orchester liefen die Models über einen 500 Meter langen Laufsteg.

Designerin Maria Grazia Chiuri ließ sich für ihre Kollektion von Peplos, der traditionellen Frauenkleidung im antiken Griechenland inspirieren und kombinierte die Roben mit Athleisure-Details wie etwa Turnschuhen.

In Vorbereitung auf die Show besichtigte Chiuri zahlreiche archäologische Stätten, darunter die Ruinen des Palasts von Knossos auf Kreta oder das Orakel von Delphi. Damit wollte sie mehr über die weiblichen Gottheiten der Antike erfahren.

Mode für das Hier und Jetzt

„Mir war bewusst, wie schwierig es sein kann, in Athen eine Show zu veranstalten. Es ist wie in Rom: Es kann aus meiner Sicht schnell etwas zu theatralisch werden, weniger eine echte Pret-à-porter-Show, sondern eher ein Hinweis auf die Umgebung, ein Kostüm oder etwas, das man in einem Museum finden könnte, ein Theaterstück oder eine Oper. Das wollte ich nicht“, sagte die Designerin im Interview mit "WWD".

Sie wollte sich auf Mode im Jetzt konzentrieren, nicht für die Vergangenheit oder die Zukunft. "Nach der Pandemie - auch wenn wir diese noch nicht ganz hinter uns gelassen haben - wollen wir Bewegung", so Chiuri.

>>> „WWD"

(chrile)