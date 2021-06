Anklage gegen "Ibiza-Detektiv" Hessenthaler: Kokainhandel

Der Produzent des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler (40), ist angeklagt. Allerdings geht es in dieser - der „Presse“ vorliegenden - Anklageschrift gar nicht um „Ibiza“, sondern im wesentlichen „nur“ um Drogen.

„Julian Hessenthaler hat in wiederholten Angriffen vorschriftswidrig Suchtgift, nämlich Kokain (Wirkstoff: Cocain) mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 %, in einer insgesamt das 25-fache der Grenzmenge (...) übersteigenden Menge durch gewinnbringenden Verkauf zu einem Grammpreis von € 40 überlassen und zwar

1.) in Salzburg zu einem noch festzustellenden Zeitpunkt im Frühling 2017 250 Gramm

2.) in Niederösterreich nahe der Stadt Haag zu einem noch festzustellenden Zeitpunkt im Sommer 2018 500 Gramm

3.) in Oberösterreich zu einem noch festzustellenden Zeitpunkt im Dezember 2018 500 Gramm."

So - juristisch trocken - liest sich der Einstieg der 15-seitigen Anklageschrift gegen den „Ibiza-Detektiv“, somit gegen jenen Mann, der die Videofalle für Heinz-Christian Strache ausgelegt hatte.

Rechtskräftig ist diese Anklage noch nicht. Somit ist auch ungewiss, ob der Prozess tatsächlich (so wie dies die Staatsanwaltschaft will) im Landesgericht St. Pölten stattfindet - in einem Gericht, dass für einen der mutmaßlichen Tatorte zuständig ist. Das Verteidiger-Duo, Oliver Scherbaum aus Wien und Wolfgang Auer aus Salzburg, hat nämlich Einspruch gegen die Anklage eingebracht. Nach Ansicht der beiden Anwälte ist das Landesgericht Salzburg, das Gericht mit Zuständigkeit für den ersten mutmaßlichen Tatort, zuständig.

Zur Anklage selbst sagt Scherbaum im Gespräch mit der „Presse": „Man hat etwas anderes gebraucht als die Herstellung des Ibiza-Videos, sonst hätte man seiner nicht habhaft werden können.“ Denn: „Die Herstellung von heimlichen Bild- und Tonaufnahmen wird vom Gesetzgeber hinsichtlich der Strafsanktion gleich schwer beurteilt, wie zum Beispiel eine kreditschädigende Äußerung auf einem Facebook-Profil.“ Es gehe hinsichtlich der Video-Produktion also nur um bis zu ein Jahr Haft. „Das reicht nicht für einen Haftbefehl, um jemanden nach Österreich zu bringen.“

Hessenthaler sitzt seit März in Wien wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft - nachdem er Mitte Dezember in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen und in der Folge an Österreich ausgeliefert worden war. Im April hatte er als Auskunftsperson im U-Ausschuss kundgetan, dann er sich als Opfer voreingenommener und befangener Ermittlungen sehe ("Es wird versucht, mich mundtot zu machen") - und mit dem Video nur ein Sittenbild des österreichischen politischen Systems habe zeichnen wollen.