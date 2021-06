Österreich kündigt eine Million Impfdosen für Westbalkan an

(c) APA/AFP/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Westbalkan-Gipfel in Wien - mit Sicherheitsabstand.

Bundeskanzler Sebastian Kurz will ab August österreichische Vakzine weitergeben. Es soll sich vor allem um AstraZeneca handeln, das in Österreich kaum noch verimpft wird.

Österreich gibt wieder den Impfdiplomaten: Bei der Westbalkan-Konferenz in Wien kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an, rund eine Million Vakzine aus österreichischen Beständen an die Staaten des Westbalkans spenden zu wollen. Es soll sich dabei vor allem um AstraZeneca handeln, ab August soll geliefert werden. Der Impfstoff aus einem schwedisch-britischen Forschungsprojekt wird hierzulande kaum noch verimpft.

Vor mehr als einem Monat war Außenminister Alexander Schallenberg bereits nach Sarajevo geflogen, um dort im Namen der EU die erste kleine Tranche von insgesamt 651.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer zu überreichen, die bis Ende des Sommers ankommen sollen. Damals hieß es aus EU-Kreisen, man habe sich bewusst für Biontech/Pfizer entschieden, um den Bürgern der Westbalkan-Staaten nicht das Gefühl zu geben, die EU liefere nur Impfstoffe, die ihre eigenen Bürger verschmähen würden.

Österreich werde vor allem zu Beginn hauptsächlich AstraZeneca aus seinen eigene Beständen im Westbalkan verteilen, hieß es beim Gipfel am Freitag. Die Impfstoff-Spende sei mit dem Gesundheitsministerium akkordiert, ergänzte das Bundeskanzleramt.

(zot/APA)