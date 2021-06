Österreich hat beim 0:2 gegen die Niederlande auf die wichtigste Aufgabe während eines Fußballspiels vergessen: Das Toreschießen. Warum die Offensive nicht stattfand, ein Spielmacher fehlt – und was Marko Arnautović damit zu tun hat.

Die 90 Minuten von Amsterdam waren eine klare Standortbestimmung für den österreichischen Fußball. Die 0:2-Niederlage gegen die Niederlande, sie war verdient und hätte bei besserer Chancenauswertung von „Orjane“ noch höher ausfallen können. Dennoch mischte sich in die rot-weiß-rote Ernüchterung auch etwas Ärger, weil, dieser Eindruck manifestierte sich, an diesem Abend in der Johan-Cruyff-Arena doch mehr möglich gewesen wäre als bloß ein braver Auftritt. Doch worauf basiert diese Annahme? Nun, Österreich machte per se kein schlechtes Spiel, vergaß aber, worauf es im Fußball letztlich ankommt: Das Toreschießen.