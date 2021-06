Doch noch ein Olympia-Ticket für Gewichtheberin Fischer

Sarah Fischer erbte einen der Quotenplätze und gibt im Sommer ihr Olympia-Debüt.

Gewichtheberin Sarah Fischer hat doch noch einen Olympia-Quotenplatz für die Tokio-Spiele erreicht. Da der afrikanische Kontinental-Platz in der Klasse bis 87 kg nicht angenommen worden ist, rückt die 20-jährige Niederösterreicherin auf diesen nach. Vorbehaltlich der Zustimmung des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) wird Fischer in Japan erstmals bei Olympia dabei sein. Die Qualifikation von Sargis Martirosjan in der Klasse über 109 kg ist seit rund einer Woche fix.