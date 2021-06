Aufgeweichte Grenzen, starre Fronten: Migration als Weltanschauung

Auch in Österreich stiegen die Aufgriffe an der Grenze. So gab es im ersten Quartal 2021 den höchsten Wert an Asylansuchen seit 2017, 5024 in Summe, vorwiegend junge Männer, ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2020. 80.000 Migranten würden entlang der Balkanroute warten, meinte Innenminister Karl Nehammer. Die SPÖ Burgenland forderte einen „Aufnahmestopp“ aufgrund der Zunahme der Aufgriffe an ihrer Grenze.

Die Migration kehrt zurück. In der Realität. Und in der Debatte. Erstaunlicherweise ist die Bundes-SPÖ hier zuletzt sogar proaktiv eingestiegen, indem sie ein neues Staatsbürgerschaftskonzept vorlegte, das Einbürgerungen erleichtern soll. Warum gerade jetzt? Darüber kann nur spekuliert werden. Möglicherweise hängt es mit dem nächsten Samstag stattfindenden SPÖ-Parteitag zusammen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner könnte sich so der Stimmen der Sozialistischen Jugend, deren Idee das war, und anderer linker Teile der SPÖ versichert haben. Die Streichungen mancher Burgenländer und anderer Hans-Peter-Doskozil-Fans unter den Delegierten sind ihr ohnehin sicher.

Die burgenländischen Sozialdemokraten sind Anhänger des dänischen Wegs, jenem restriktiven der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin, Mette Frederiksen. Aber nicht nur sie, also die burgenländischen Roten, sind das, sondern auch die Türkisen des Sebastian Kurz. ÖVP-Innenminister Nehammer absolvierte diese Woche nahezu demonstrativ einen Besuch in Kopenhagen. „Dänemark ist Vorreiter in Europa, wenn es darum geht, den Blick auf den sozialen Frieden im Land zu richten“, meinte er. Dänemark will Asylzentren in Drittstaaten schaffen. Sein Gesprächspartner, der dänische Migrationsminister, Mattias Tesfaye, Sohn eines äthiopischen Flüchtlings, sagte Sätze wie: „Das europäische Asylsystem ist kaputt“, „Dänemark ist ein Land mit einem Volk“, „Ohne sozialen Zusammenhalt gibt es keinen Wohlfahrtsstaat“ und – in Richtung SPÖ – „Die Staatsbürgerschaft muss am Ende der Integration stehen. Man soll sie nicht jemandem geben in der Hoffnung, dass er sich integrieren wird.“

Die Fronten beim Thema Migration, das gewissermaßen auch zu einer Art Weltanschauung geworden ist, verlaufen also weiterhin nicht nur entlang der Parteigrenzen, sondern auch quer durch die Parteien. Auch in der ÖVP hat ein Othmar Karas andere Ansichten als eine Susanne Raab. Durch die Gesellschaft an sich geht in dieser Frage ohnehin ein Riss. Und es ist zu erwarten, dass sich das nach einem möglichen Ende der Pandemie, wenn auch der Migrationsdruck noch stärker steigt, weiter fortsetzen wird.

Während allerdings Parteien rechts der Mitte bei diesem Thema letztlich doch ziemlich homogen sind, ist es für sozialdemokratische eine Zerreißprobe: Zwischen den alten Wählerschichten, für die die Veränderung in ihrer Lebensumgebung aufgrund der Zuwanderung täglich sicht- und spürbar ist – im Gegensatz zu den Bobo-Vierteln, in denen die Parteiführung mitunter lebt – und den neuen Wählerschichten, den Zuwanderern, auf deren Vertretung die SPÖ aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung auch Anspruch erhebt. Für FPÖ und ÖVP ist die Absicht klar: Die SPÖ wolle neue Wählergruppen, weil sie die alten verliere. Allerdings kann die SPÖ mangels Mehrheit so ein neues Staatsbürgerschaftsrecht gar nicht beschließen. Und dass Zuwanderer nur wegen der Idee an sich nun in großer Zahl SPÖ wählen, ist auch nicht gesagt. Denn auch Zuwanderer haben ein Interesse an der Begrenzung der Zuwanderung.