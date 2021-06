Die nächste Reise wird anders sein

Flugzeug

Die Flugbranche zählt zu den von der Coronapandemie am härtesten getroffenen Wirtschaftszweigen. Ein Zahlenbeispiel veranschaulicht den eklatanten Einbruch der Passagierzahlen im Jahr 2020 besonders deutlich: Wurden im dritten Quartal 2019 noch mehr als 234 Millionen Menschen auf Flughäfen in der EU abgefertigt, waren es im selben Zeitraum des Folgejahres nur noch 60 Millionen. Weit mehr als 170 Milliarden Euro an Hilfsgeldern wurden seit Beginn der Pandemie laut der International Air Transport Association (Iata) weltweit an Fluggesellschaften ausbezahlt. Nur langsam steigen die Buchungen wieder, was besonders auf die bevorstehende Urlaubssaison und sonnenhungrige Touristen zurückzuführen ist: Derzeit liegen die Ticketverkäufe bei etwa 50 Prozent des Vorkrisenniveaus, so AUA-Chef Alexis von Hoensbroech.

Das deckt sich mit den Prognosen der Iata für das heurige Jahr. Schon 2022 sollen die Passagierzahlen bei 88 Prozent der Vor-Corona-Zeit liegen, 2023 gar bei 105 Prozent. Trotz dieser optimistischen Modellrechnung dürften zumindest Geschäftsreisen wohl dauerhaft zurückgehen. Die Zeit, als Businesspassagiere wegen eines Meetings alle paar Tage quer durch Europa gechattet sind, sollte endgültig vorbei sein. Die Pandemie hat belegt, dass Videokonferenzen ebenso effizient sein können wie ein persönliches Treffen – und die Konzerne ersparen sich dadurch viel Geld. Freilich spielt auch der Umweltfaktor eine Rolle: Denn die Klimaziele gelten auch für die Luftfahrtbranche. Weniger Konkurrenz durch eine Marktbereinigung und höhere ökologische Auflagen lassen aber eine Verteuerung der Tickets erwarten.

Auto

Der Individualverkehr steht vor einem Paradigmenwechsel. Auch hier spielen sowohl die Erfahrungen während der Pandemie als auch die Notwendigkeiten des Klimaschutzes eine Rolle. Das Auto wird zwar ein bedeutender Träger der Mobilität bleiben, doch unter völlig anderen Voraussetzungen. So verliert das eigene Fahrzeug langsam bei jüngeren, urbanen Gruppen an Bedeutung. Durch mehr Home-Office und erlebte Erfahrungen mit alternativer Mobilität während der vergangenen 14 Monate wird sich der Einsatz bei der beruflichen und privaten Nutzung verändern. Carsharing könnte durch Anreizsysteme wie gebührenfreie Parkplätze an Bedeutung gewinnen. In Ballungsräumen wird sich die Verdrängung des Autos fortsetzen. Anders ist das in ländlichen Regionen, wo viele weiterhin auf ihr eigenes Fahrzeug angewiesen sein werden.

Gleichzeitig setzt ein Wandel in der Antriebstechnik ein. Höhere Neuwagensteuern und höhere Abgaben für klimaschädliche Kraftwagen, eine in der EU bereits vorbereitete Ökologisierung der Straßenbenützungsgebühren sowie eine angedachte ähnliche Staffelung der Pendlerpauschale werden zum Umstieg auf umweltfreundlichere Alternativen motivieren. In den Niederlanden gibt es zum Beispiel nur noch für den öffentlichen Verkehr ein Pendlerpauschale. E-Mobilität und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge werden an Bedeutung gewinnen. Die EU-Staaten wollen die Emissionen aus dem Verkehr bis 2050 um 90 Prozent reduzieren. Dafür sollen bis 2030 bereits 30 Millionen Fahrzeuge ohne Ausstoß auf europäischen Straßen im Einsatz sein. Österreichs Ziel für das Jahr 2030 ist eine Reduktion der Treibhausgasemissionen des Verkehrs von aktuell 24 auf 15,7 Millionen Tonnen.

Auch im Urlaubsverkehr dürfte das Auto – das eher auf mittellangen Strecken dominierend bleiben wird – an Bedeutung verlieren. Mit einer Ausnahme: Ein Trend zum Camping lässt die Zahl der Wohnmobile rasant steigen. Während der Coronakrise wurden so viele Fahrzeuge und Anhänger gekauft wie noch nie. Der Hersteller Knaus Tabbert etwa verzeichnet die höchste Zahl an Bestellungen in der Firmengeschichte.

Zug

Die leeren Züge im vergangenen Jahr werden bald wieder der Vergangenheit angehören. Das Zugreisen dürfte an Attraktivität gewinnen. Das auch dank erheblicher öffentlicher Investitionen. Allein die ÖBB werden bis 2026 insgesamt 700 Millionen Euro in den Ausbau von Nachtzugverbindungen stecken. Für Reisen in europäische Hauptstädte soll der Zug attraktiver werden. Im Rahmen des EU-Wiederaufbauplans werden der Ausbau und die Effizienzsteigerung der Schiene mit Milliarden unterstützt. Österreich wird das Geld nutzen, um das 1-2-3-Ticket einzuführen, die Elektrifizierung des Bahnausbaus voranzutreiben und die Infrastruktur auszubauen. Zu erwarten ist, dass die Bahn insbesondere im grenzüberschreitenden Reiseverkehr an Bedeutung gewinnt. Der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissar, Frans Timmermans, will Zugreisen gegenüber Kurzstreckenflügen wettbewerbsfähiger machen.

Zum einen geht es um den Preis, zum anderen aber auch um die Fahrzeit. Bei Strecken unter 600 bis 800 Kilometern solle es nicht mehr sinnvoll sein, das Flugzeug zu nehmen – „einfach, weil es länger dauert“, so Timmermans. Allein die Deutsche Bahn will die Hochgeschwindigkeitszüge in den kommenden Jahren um 50 Prozent ausbauen. Betroffen ist auch ein Ausbau der Bahnlinie zwischen Wien, Prag, Dresden und Berlin. Alle drei betroffenen Länder haben sich auf das Projekt verständigt, mit dem Fahrgäste von Wien in nur vier bis fünf Stunden Berlin erreichen sollen.

Rad

Das Rad boomt. Für kleine Wege in der Stadt, aber selbst für Pendler, die einen Teil der Strecke mit ihrem Rad zurücklegen, hat es an Relevanz gewonnen. 400.000 Räder wurden 2020 verkauft, in diesem Jahr wird mit einer Steigerung auf 450.000 gerechnet. Es könnten sogar noch mehr sein, wenn es nicht bereits Lieferprobleme gebe.

Durch den Boom wird der Platz auf den Radwegen mittlerweile knapp. Einige europäische Städte haben bereits reagiert und bauen Radschnellwege. Sie sind breiter und kreuzungsfrei wie Autobahnen. Kopenhagen verfügt über zwölf solcher Radschnellwege mit einer Gesamtlänge von 200 Kilometern. In den nächsten Jahren soll das Netz auf 650 Kilometer ausgebaut werden. In Paris hat Bürgermeisterin Anne Hidalgo einen besonders ambitionierten Plan: In jeder Straße soll es schon in fünf Jahren einen Radweg geben, 350 Millionen Euro werden dafür budgetiert. Rund 60.000 Parkplätze sollen dieser Idee zum Opfer fallen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Dass Österreich mehr und mehr zur Normalität zurückkehrt, zeigt sich nicht nur an den vollen Straßen, sondern auch an den gut frequentierten öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders zu Beginn der Pandemie fuhren U-Bahnen oft wie Geisterzüge durch die Hauptstadt, zu groß war die Angst vor einer Ansteckung. Das belegen auch von den Wiener Linien vorgelegte Zahlen: Beim ersten Lockdown ab Mitte März 2020 gingen die Passagierzahlen in den „Öffis“ um 80 Prozent zurück. Insgesamt waren im Jahr 2020 etwa 40 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs als noch 2019. Doch wie viele andere Metropolen setzt auch Wien auf einen Ausbau des öffentlichen Netzes in den kommenden Jahren, während der Anteil des Autoverkehrs kontinuierlich gesenkt werden soll. Straßenbahn- und Busverbindungen in den Außenbezirken werden ausgebaut, um das Ziel einer CO 2 -neutralen Stadt bis 2030 erreichen zu können.