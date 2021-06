Der Einsatzwagen prallte gegen ein anderes Auto. Es gibt zwei Schwerverletzte.

Ein Wagen der Wiener Polizei ist am Freitagmorgen bei einer Einsatzfahrt auf der Hütteldorfer Straße im Kreuzungsbereich mit der Flachgasse in Penzing gegen ein Auto geprallt. Insgesamt sieben Personen wurden verletzt, zwei davon schwer, berichtete die Exekutive am Samstag.

Das Polizeiauto war kurz nach 8.30 Uhr stadtauswärts auf dem Weg zu einem Erste-Hilfe-Einsatz, als eine 29-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr. Beide Fahrzeuge wurden auf den Gehsteig geschleudert, wo ein 68-jähriger Passant erfasst und schwer verletzt wurde. Die 47-jährige Beifahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und mit schweren Blessuren von der Feuerwehr geborgen. Die Pkw-Lenkerin, ihre zwei Kinder sowie zwei Polizisten (26 und 40 Jahre) wurden leicht verletzt.

Die Berufsrettung Wien sowie das Rote Kreuz und die Johanniter waren mit mehreren Teams an Ort und Stelle und übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die genauen Unfallumstände werden der Polizei zufolge nun untersucht.

(APA)