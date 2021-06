Mehrere Jugendliche attackierten Deutschen in Innsbruck

Ein 25-Jähriger wurde von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten. Auch eine zweite Attacke gab es in der Nähe der Innsbrucker Altstadt - auf einen 30-Jährigen.

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht auf Samstag in Innsbruck einen Deutschen attackiert. Wie die Polizei berichtete, rempelten die Jugendlichen den 25-Jährigen zunächst in der Altstadt an und verfolgten ihn dann einige Meter in Richtung Innbrücke. Dabei schlugen und traten sie auf den Deutschen ein. Danach flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Rund eineinhalb Stunden später gab es ebenfalls in der Nähe der Altstadt eine zweite Attacke von mehreren Unbekannten auf einen Österreicher. Die Männer waren der Polizei zufolge ohne ersichtlichen Grund auf den 30-Jährigen losgegangen und versetzten ihm mehrere Faustschläge. Das Opfer erlitt dadurch im Gesicht und an der Hand Verletzungen. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, war vorerst noch unklar, hieß es seitens der Polizei. Die Exekutive bat die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise.

(APA)