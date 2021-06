Wiener Grüne stellten Weichen für eine Doppelspitze

Noch ist allerdings keine Entscheidung gefallen, wer Birgit Hebein als Chefin der Landespartei nachfolgt. Zwei Namen sind aber hoch im Kurs.

Die Wiener Grünen haben am Samstag, bei ihrer 84. Landesversammlung, eine Statutenänderung beschlossen, mit der künftig eine Doppelspitze in Sachen Parteiführung ermöglicht werden kann. Eine solche dürfte es in Zukunft mit Judith Pühringer und Peter Kraus geben. Noch ist allerdings keine offizielle Entscheidung gefallen, wer Birgit Hebein nachfolgt. Das wird erst im Herbst geschehen.

Die Voraussetzungen dafür, dass künftig ein aus zwei Personen bestehendes Team an der Spitze steht, wurden mit der entsprechenden Statutenänderung aber geschaffen. Denn es scheint sehr wahrscheinlich zu sein, dass die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und der zweite Grün-Stadtrat Peter Kraus sich gemeinsam um das Amt bewerben werden. Mit 76,3 Prozent (151 Ja-Stimmen) erreicht der Antrag eine klare Mehrheit.

Rekord von 14,8 Prozent

Die Rathaus-Grünen durften sich bei der Wien-Wahl im Herbst 2020 über ihr bis dato bestes Ergebnis freuen. 14,8 Prozent votierten für die damals noch in der Stadtregierung befindliche Partei. Die SPÖ entschied sich jedoch dafür, die Koalition nicht fortzuführen und stattdessen mit den Neos gemeinsame Sache zu machen. Nach internen Querelen trat Obfrau Hebein zurück. Chef der Wiener Grünen ist seither interimistisch Landesparteisekretär Peter Kristöfel.

Der Chefposten wurde übrigens erst geschaffen, als Hebein schon Stadträtin war - konkret 2019. Zuvor gab es formal keine Obfrau bzw. keinen Parteiobmann. Die Vorgängerin Hebeins in der Stadtregierung, Maria Vassilakou, wurde zwar gerne als "Frontfrau" tituliert, Parteichefin war sie aber nie.

Kristöfel: "Stellen Weichen für die Zukunft"

Kristöfel eröffnete das Online-Event mit einer kurzen Rede. Die Grünen, so versicherte er, würden weiter dafür kämpfen, "dass alle Menschen ein besseres Leben haben werden". Eine sehr große Herausforderung sei dabei die Klimakrise. "Wir müssen unsere gesamte Wirtschaft auf ein nachhaltiges und gerechtes System umstellen", betonte er. "Auch als Partei stellen wir heute Weichen für die Zukunft. Wir wollen ein Führungsteam ermöglichen, welches kooperativ die Partei in die Zukunft führen kann." Im Herbst, so kündigte Kristöfel überdies an, werden die Grünen einen Programmplanungsprozess starten. Im Antrag zur Doppelspitze ist übrigens unter anderem festgehalten, dass das Duo aus mindestens einer Frau bestehen muss.

Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler wurde mittels voraufgezeichneter Videobotschaft zugeschaltet: "Ich hoffe, dass wir uns bald wieder in anderem Setting sehen können, wo wir uns wirklich treffen, auch bei einer Wiener Landesversammlung." Die Grünen, so versicherte er, seien eine Partei, die "was weiterbringen" würde. Das sei in der Opposition und auch in der Regierung so. "Und ihr werdet das jetzt auf eurer Ebene machen", sagte Kogler.

Anders als der kürzlich in Linz durchgeführte Bundeskongress wird die Wiener Landesversammlung noch nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Als man begonnen habe, die Veranstaltung zu organisieren, sei noch nicht klar gewesen, ob man eine solche tatsächlich durchführen könne, hieße es dazu in der Landespartei. Auch ein Leitantrag wurde von den mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beschlossen.

(APA)