Dumawahl: Putin nennt Kandidaten, aber nicht Medwedjew

Nach dem Willen des russischen Präsidenten sollen die Minister Schoigu und Lawrow die Kremlpartei in die Wahl führen. Den Parteichef erwähnt er nicht.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Außenminister Sergej Lawrow sollen nach dem Willen von Präsident Wladimir Putin die Kandidatenliste der Kremlpartei bei der Dumawahl im Herbst anführen. Den Parteichef von "Geeintes Russland", Dmitri Medwedjew, nannte Putin bei seiner Rede auf einem Parteitag am Samstag hingegen nicht als einen der gewünschten fünf Spitzenkandidaten. Die Delegierten sollten später am Tag über Putins Vorschläge abstimmen.

Dass ausgerechnet der ehemalige Regierungschef Medwedjew, der als politischer Ziehsohn Putins gilt, nicht mehr als Spitzenkandidat antreten soll, bezeichnete die Politologin Tatjana Stanowaja als logischen Schritt. Medwedjew, der die Liste in den Jahren 2011 und 2016 noch angeführt hatte, sei mittlerweile eine "toxische Figur" und ein Risiko für die Partei geworden. Putin hatte Medwedjew Anfang vergangenen Jahres angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Russland als Regierungschef entlassen.

In der Vergangenheit war auch Putin selbst schon als Spitzenkandidat für "Geeintes Russland" angetreten. Es ist in der Kremlpartei üblich, dass prominente Politiker für die obersten Listenplätze bestimmt werden, ihren Sitz im Parlament nach der Wahl dann aber an Parteikollegen abgeben.

(APA/dpa)