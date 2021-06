Ungarn ringt Weltmeister Frankreich sensationell Remis ab

Attila Fiola brachte den Außenseiter kurz vor der Pause in Führung, am Ende wurde der aufopferungsvolle Kampf der Ungarn mit einem 1:1 belohnt.

Als einziges Stadion ist die Puskas-Arena in Budapest bei dieser EM komplett gefüllt, und am Samstagnachmittag verwandelte sie sich nach 47 Minuten in ein Tollhaus: Attila Fiola traf für Ungarn kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0 gegen Frankreich – mit dem ersten wirklichen Angriff ging der Gastgeber sensationell gegen den Weltmeister in Führung. Für die 67.000 Fans auf den Tribünen gab es kein Halten mehr, völlig egal, dass dieser Treffer den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellte. Denn Antoine Griezmann (14.), Kylian Mbappé (17., 33.) oder Karim Benzema (31.) hatten zuvor Topchancen für den Favoriten vergeben.

Frankreich kehrte mit wütenden Angriffen aus der Kabine zurück, der eingewechselte Ousmane Dembélé stellte sich mit einem Stangenschuss vor (58.). Mehr erzwungen denn herausgespielt war der Ausgleich, als Griezmann nach einer schlechten Abwehr auf 1:1 stellte (66.). Auf beiden Seiten schwanden in der Sommerhitze die Kräfte, Torhüter Péter Gulácsi hielt bei einem strammen Mbappé-Schuss das Remis fest (82.).

Die ungarischen Fans feierten das 1:1 frenetisch – ausgerechnet im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland in München können sie ihr Team nicht unterstützten.

