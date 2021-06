Spanien quält sich weiter: Nur 1:1 gegen Polen

Die Iberer hatten erneut große Mühe und mussten sich nach einem Lewandowski-Gegentor mit nur einem Punkt begnügen.

Nicht nur Spaniens Passorgie ohne Tor zum Auftakt stand in der Kritik, auch der Rasen in Sevilla. Zu holprig für hohe Fußballkunst, so das Urteil. Experten wurden deshalb nach Andalusien beordert, gegen Polen präsentierte sich das Grün dann in besserem Zustand. Für das spanische Spiel galt das nur bedingt. Die Polen, das vorzeitige Aus vor Augen, spielten munter mit, es entwickelte sich eine offene Partie.

Luis Enrique bot den geforderten Gerard Moreno zusätzlich zum gegen Schweden glücklosen Alvaro Morata auf, und das Duo bedankte sich. Ersterer spielte einmal vertikal in die Spitze, Letzterer vollendete zum 1:0 (25.). Weltfußballer Robert Lewandowski vergab völlig atypisch nach einem Swiderski-Stangenschuss den möglichen Ausgleich (43.).

Nach der Pause krönte Polen seine Mühen, als Lewandowski sich im Luftkampf durchsetzte und zum 1:1 einköpfelte (54.). Ein unnötiges Foul von Jakub Moder an Moreno im Strafraum eröffnete Spanien die große Chance. Doch der Gefoulte vergab den Elfmeter und Morata den Nachschuss (58.). Im Finish rettete Wojciech Szczesny gegen Morata (84.). Ein Remis, das Spanien nicht zufrieden stellen kann, Polen aber auf den Aufstieg hoffen lässt.





