Warum beim Vermögensaufbau gerade jetzt kein Weg an Aktien vorbeiführt – und welche fünf Unternehmen sich dafür anbieten.

Wenn die US-amerikanische Notenbank Fed – wie am vergangenen Mittwoch getan – in Aussicht stellt, dass sie den Leitzins statt 2024 nun doch schon 2023 anheben könnte, so müsste man als Anleger ehrlich sagen: So what? Was kümmert uns, was in zwei Jahren ist? Einmal abgesehen davon, dass eine Ankündigung für etwas, das in zwei Jahren stattfindet, angesichts der Wandelbarkeit der Welt, der Wirtschaft und der Viren wohl nicht ganz ernst zu nehmen ist (lesen Sie dazu eine eingehende Analyse über die vier Lehren aus der Fed-Sitzung im Montag-Finanzteil der „Presse“!).

Man muss es dem Markt auch zugute halten, dass er auf das Ergebnis dieser wichtigen Fed-Sitzung auch recht gelassen reagiert hat. Die Schwankungen und Abverkäufe am Freitag waren dann mehr dem großen Verfall am so genannten Hexensabbat geschuldet.

Aber zurück zur Fed: Ein wenig hat man am Markt das Gefühl, dass er gar nicht so sehr wegen der möglichen Leitzinserhöhung, auf die er ja so sachte wie nur möglich vorbereitet wird, um keine panischen Verkäufe zu tätigen, in seinem gegenwärtigen Zustand der Daueranspannung verharrt. Nervös scheint er vor dem Hintergrund der hohen Bewertung gerade auch deshalb zu sein, weil er den Beteuerungen, bei der hochgeschnellten Inflation handele es sich nur um ein temporäres Phänomen, nicht so ganz traut. Nicht zufällig wurden die Verkäufe am Freitag wohl durch die Aussage des Fed-Notenbankers James Bullard verstärkt, der zugab, dass die Inflation stärker sei als erwartet.

Mit dem Thema Inflation und ihren Folgen für Verbraucher und Geldpolitiker wird man als Anleger in den nächsten Monaten leben und sich beschäftigen müssen. Und gut möglich, dass nicht nur in den nächsten Monaten. Die Teuerung und die fehlenden Zinsen jedenfalls machen wieder einmal Kapitalmarkt zu jenem Ort, an dem man Vermögen noch aufbauen kann. Angesichts der hohen Bewertungen und des generell mauen Sommers kein leichtes Unterfangen. Wiewohl nicht unmöglich, zumal die bald startende Berichtssaison für das zweite Quartal starke Gewinne aufweisen wird – die Erwartungen für die Konzerne im S&P 500 liegen bei satten 60 Prozent.

Welche Aktien bieten sich also jetzt zu Beginn der Urlaubssaison für den Vermögensaufbau an?