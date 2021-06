Vonovia im Aktiencheck: Soll man nun kaufen?

Der deutsche Wohnungsanbieter steht vor einem Megadeal. Aber es gibt auch ein Problem. Was raten die Experten?

Wien. Wenn der aktivistische Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott ein Unternehmen ins Visier nimmt, dann heißt das auf jeden Fall eines: Es wird spannend. Dabei haben die Aktionäre von Vonovia und Deutsche Wohnen ohnehin schon den Puls eines Hochleistungssportlers, seit Rolf Buch, Boss des größten deutschen Wohnungsvermieters Vonovia, Ende Mai die Übernahme der Nummer zwei, Deutsche Wohnen, verkündet hat. Singer will offenbar dabei sein – und mitverdienen –, wenn sich durch den größten Deal in Europas Immobilienbranche der größte europäische Wohnungsanbieter mit starker Präsenz in Schweden und Österreich sowie einer Kooperation mit der Groupe SNI in Frankreich bildet. Denn der umtriebige US-Milliardär, der inzwischen rund drei Prozent an Deutsche Wohnen hält, ist dafür bekannt, dass er bei Übernahmekandidaten einsteigt, um dann den Preis zu treiben.