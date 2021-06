Firmenanleihen: EZB will künftig „grüner“ kaufen

(c) imago images/Eibner (Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de)

Europaeische Zentralbank am Main

EZB-Direktorin sieht jetzige Marktneutralität kritisch.

Frankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte aus Sicht von Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel künftig bei ihren Corporate-Bond-Käufen stärker klimafreundliche Unternehmen berücksichtigen. Einfach Klimasünder von den Käufen auszuschließen habe dagegen den Nachteil, dass damit Firmen in emissionsintensiven Sektoren Anreize genommen würden, ihren CO2-Ausstoß zu verringern, sagte Schnabel am Montag. Stattdessen könnten Strategien geprüft werden, „die auch Emittenten bevorzugen, die einen klaren Weg und eine Verpflichtung haben, ihre Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren“.



Die EZB erwirbt zwar auch jetzt schon „grüne“ Bonds, doch sie richtet die Käufe nach dem Prinzip der Marktneutralität aus. Das bedeutet, dass sie keine bestimmte Gruppe von Wertpapieren gegenüber einer anderen favorisiert. Schnabel sieht dieses Prinzip kritisch.

Auch aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde soll die Geldpolitik künftig eine deutlich aktivere Rolle im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels einnehmen. Das EZB-Portfolio an Firmenanleihen hat derzeit ein Volumen von 279 Mrd. Euro. (Apa/est)