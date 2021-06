Christian Hecker ist Mitgründer des Online-Brokers Trade Republic. Das Start-up wurde kürzlich mit fünf Milliarden Dollar bewertet. Ein Gespräch über die Pensionslücke, Selbstzweifel und einen Plan B, den es nie gab.

Die Presse: Sie haben Ihre Karriere bei Merrill Lynch im Investmentbanking begonnen. Was hat Sie an der Bankenbranche so gereizt?