Mit Zuversicht in die Urlaubssaison

Die Buchungen laufen an, die Branche freut sich auf einen Sommer, der besser ist als der im vorigen Jahr. In den neuen Optimismus mischen sich Sorgen wegen der Delta-Variante.

Wien. 44 Prozent der Menschen in Österreich wollen diesen Sommer verreisen, so viele wie voriges Jahr. Davon wollen 57 Prozent im Inland urlauben, zeigt eine Umfrage der Statistik Austria. In der heimischen Ferienhotellerie blickt man zuversichtlich auf die Sommersaison: Die Stimmung sei besser als im ersten Corona-Sommer 2020. „Die Lust aufs Reisen ist schon nochmal größer geworden“, sagte Martin Stanits, Sprecher der Hoteliervereinigung, am Wochenende.



Gefragt seien einmal mehr vor allem die Kärntner Seen. Die Betriebe dort berichten von Vollbelegung bis in den Oktober. Auch die Thermen- und Wellnesshotels im Burgenland und in der Steiermark sind derzeit quasi ausgebucht, zeigt eine Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben. Dort gebe es mehr Nachfrage, als derzeit von der Auslastung her möglich sei. Die Ferienhotellerie erwartet, dass Sommer und Herbst gut werden und noch „massiv nachgebucht“ wird. Anders in der Stadthotellerie, der mangels Flugverbindungen die Gäste aus Übersee fehlen. Sie sind das Hauptgeschäft des Bereichs.



Auch der deutsche Reisekonzern TUI sieht eine „sehr deutliche Belebung“ des Geschäfts. Nach den drastischen Einbrüchen des Jahres 2020 sei ein Umschwung zu einer stabilen Hauptsaison möglich, sagte Finanzchef Sebastian Ebel am Wochenende. Die Pauschalreise erlebe eine Renaissance, Auslöser seien Risiken bei der individuellen Planung und der hohe Beratungsbedarf. Gleichzeitig bietet der auf Pauschalreisen spezialisierte Anbieber nun verstärkt Unterkünfte ohne Anreise an, „also das Geschäft, das auch Booking.com betreibt“, so Ebel.

Mehr Geschäftsreisen erwartet

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet unterdessen, dass der Einbruch bei Geschäftsreisen weniger drastisch ausfallen wird als angenommen. „Ich war bisher von einem Rückgang von zehn bis 20 Prozent ausgegangen. Inzwischen glaube ich, dass das Minus eher zehn als 20 Prozent erreichen wird“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung.“ Die AUA-Mutter rechnet damit, dass die Geschäftsreisenden vom dritten Quartal an sehr deutlich zurückkommen werden. Die Leute hätten genug von Begegnungen per Videokonferenz. „Sie wollen und müssen sich wieder persönlich sehen“, sagte Spohr.



In den anlaufenden Optimismus mischen sich die Sorgen wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante. Dies könnte TUI zufolge eine Verlängerung der Reisesaison 2021 nötig machen. Finanzchef Ebel rechnet mit „Nachholeffekten“, die sich bis zum Jahresende ziehen könnten. Er rief Urlauber auf, in der Heimat vorsichtig zu bleiben, um Öffnungsschritte nicht zu gefährden.

Auch das Münchner Ifo-Institut sieht die Delta-Variante als Gefahr für die Wirtschaft: Besonders die Bereiche, die bereits stark unter der Pandemie gelitten hätten, darunter die Reisebranche, wären von steigenden Inzidenzen erneut betroffen, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Dann stünde uns ein harter Herbst bevor.“ (Ag./hie)