Wohnungsbrand in St. Pöltner Innenstadt rasch gelöscht

20 Feuerwehrleute waren am Herrenplatz im Einsatz.

Einen abendlichen Einsatz in der St. Pöltner Innenstadt hat die Feuerwehr am Sonntag verzeichnet. In einer Wohnung am Herrenplatz waren Flammen ausgebrochen, dichter Rauch war u.a. in den umliegenden Schanigärten deutlich wahrnehmbar. Der Brand wurde nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt rasch gelöscht, es gab keine Verletzten. Rund 20 Helfer waren an Ort und Stelle.

Zunächst war unklar gewesen, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Eine Atemschutztruppe wurde entsandt, zudem eine Drehleiter positioniert. Nachdem keine Menschen in den Räumlichkeiten entdeckt worden waren, wurden die Zimmer mittels Überdruckbelüfter vom Rauch befreit.

(APA)