Mailands Männermode wieder auf dem Laufsteg

(c) REUTERS (ALESSANDRO GAROFALO)

In Mailand wird die Männermode für den nächsten Sommer präsentiert. Optimismus liegt in der Luft, nicht nur in den Kollektionen, sondern auch durch physische Modeschauen.

Prada

"Die Utopie des Normalen" wollten Miuccia Prada und Raf Simons in ihrer Prada Männerkollektion für den Sommer 2022 präsentieren. Immerhin seien Sommerurlaube an mediterranen Stränden, etwas, das man bis vor Kurzem noch für Selbstverständlich hielt, aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch immer etwas Besonderes.

Und so wurde auch die Kollektion ausschließlich digital präsentiert. Im Modefilm sieht man, wie die Models durch einen Korridor gehen, ehe sie Licht am Ende des Tunnels sehen und auf einem Strand landen.

Die Kollektion selbst spiegelt das mit einer Urlaubsgarderobe, bestehend aus gestreiften Playsuits, Fischerhüten und Shorts wider.

Dolce & Gabbana

Zum ersten Mal seit über einem Jahr hielten Domenico Dolce und Stefano Gabbana wieder eine Catwalk-Show ab. "Digital ist sehr schwierig und es ist einfach nicht das Gleiche. Wir lieben die menschliche Note, die Leute während der Show zu beobachten und für das Finale herauszukommen", so Gabbana im Gespräch mit "Vogue".

Die Kollektion stand unter dem Motto #DGLightTherapy, der Laufsteg in Mailand wurde mit aufwendigen Lichtformationen erhellt und mit Kristallen geschmückt. Dabei orientierte man sich an der Luminarie, einer Festbeleuchtung, die es in ganz Süditalien gibt.

Modisch gesehen wurde es nostalgisch. Die 2000er wurden mit Baggypants, Westen und Mesh-Tops wiederbelebt.

Fendi

Modemut brauchen Männer wohl, um den Keylook der Fendi-Kollektion tragen zu können. Schließlich handelt es sich dabei um einen bauchfeien Anzug. Dafür hat Designerin Silvia Venturini Fendi aber auch eine gute Erklärung. Da unsere Freiheiten durch die Pandemie so eingeschränkt gewesen seien und teilweise immer noch sind, wollte sie zumindest die modischen Regeln aufbrechen.

Inspiriert wurde die Kollektion vom Licht des Fendi-Headquarters im Palazzo della Civiltà Italiana, wo auch die Show stattfand.

Etro

Auf stillgelegten Bahngleisen wurde die neue Kollektion von Etro präsentiert. "Ein mataphysischer Trip. Unabhängig von Zeit und Raum", hieß es dazu. Das typische Paisleymuster durfte dabei natürlich nicht fehlen, außerdem dominierten fluoreszierend-glänzende Stoffe und mutige Farbkombinationen.

Designer Kean Etro mit seinen Models. (c) REUTERS (ALESSANDRO GAROFALO)

(chrile)