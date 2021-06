Grünes EU-Licht für Österreichs Wiederaufbauplan

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab in Wien den Startschuss für das EU-finanzierte nachhaltige Konjunkturprogramm. „Die Presse“ ging der Frage nach, wohin das Geld fließen wird.

Im Park des Palais Lichtenstein in Wien hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag den Startschuss für die von Österreich eingereichten Projekte des EU-Wiederaufbauplans gegeben. Das grüne Licht aus Brüssel ermöglicht Investitionen von zusätzlichen 3,5 Milliarden Euro. Das erste Geld wird noch in diesem Sommer fließen. Von der Leyen strich hervor, dass Österreich mit seinen Projekten eine Vorreiterrolle bei der klimafreundlichen Umstrukturierung der Wirtschaft einnehme. Die Kommissionspräsidentin traf zuvor mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammen.