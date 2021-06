„Grünes Licht“ für Zuschauer in Spielberg

RB Racing und Max Verstappen kommen als WM-Leader in die Steiermark – der Fan-Ansturm ist fix. Beim ersten GP sind 15.000 Zuschauer zugelassen, beim zweiten ist Spielberg ausverkauft.

Spielberg. Jetzt ist es fix: Die Bezirkshauptmannschaft Murtal hat am Montag den Bescheid für den ersten der beiden Formel 1-Grands Prix in Spielberg abgesegnet. 15.000 Zuschauer sind maximal erlaubt, die in fünf Sektoren aufgeteilt werden. Seitens des Landes Steiermark hieß es, dass das Projekt Spielberg ein „ausgeklügeltes Konzept“ vorgelegt habe. Eine räumliche Trennung der Zuschauer der einzelnen Sektoren – auch bei An- und Abreise – ist geplant. Durch die Trennung sind je Zone 3000 Personen möglich, was der aktuellen Covid-Verordnung entspricht.

Vor dem Spielberg-Doppel kam die F1-Hierarchie ins Wanken. RB Racing hat den langjährigen Alleinherrscher Mercedes zur Nummer zwei degradiert. Das wurde nirgendwo so deutlich wie am Sonntag, als sich das Red-Bull-Paket auf dem als Mercedes-Strecke verschrienen Circuit Paul Ricard als das beste erwies und Max Verstappen vor Lewis Hamilton gewann. „Der Wurm ist drinnen“, gestand Mercedes-Boss Toto Wolff. „Dieses Jahr wird es wirklich schwierig.“

Somit kommen das Team und Verstappen als WM-Leader in die Steiermark und auch hie soll die Serie fortgesetzt werden. Denn ob er Tal- und Bergpassagen gilt Mercedes im Nachteil.

In Le Castellet gaben Strategie, die perfekt arbeitende Boxencrew und Verstappens Instinkt den Ausschlag. Der Niederländer holte vor und nach seinem ersten Reifenwechsel alles heraus. „Ich bin so stolz auf das ganze Team. Zwei Rennen in Serie gewonnen, beide Fahrer auf dem Podest und damit die Führung in beiden Weltmeisterschaften ausgebaut“, strahlt Teamchef Christian Horner. (fin)