Hitzewelle: So schafft man es, mehr zu trinken

(c) imago images/Westend61 (Eva Blanco via www.imago-images.)

Bei Hitze sollte man bis zu drei Liter Wasser am Tag trinken. Doch wie schafft man das wirklich? Gadgets und Getränkeinnovationen sollen behilflich sein.

Viel Wasser zu trinken ist meist nicht nur die Antwort von Hollywoodstars auf die Frage, wie sie zu ihrem strahlenden Aussehen kommen, sondern auch der Tipp Nummer eins, wenn es darum geht, gut durch eine Hitzewelle zu kommen.

Sollten keine gesundheitlichen Probleme dagegensprechen, sollten an heißen Tagen bis zu drei Liter Wasser getrunken werden. Leitungs- und Mineralwasser eignet sich tatsächlich am besten, auf stark zuckerhaltige Getränke und auch auf Alkohol sollten man hingegen verzichten.

Da der Körper durch das übermäßige Schwitzen auch Mineralstoffe verliert, kann man auch auf Tees, mit Wasser verdünnte Frucht- oder Obstsäfte sowie auf Suppenbrühe zurückgreifen.

So viel zu den Fakten, doch wie schafft man es wirklich, bis zu drei Liter Wasser zu trinken? Für dieses Problem gibt es mittlerweile die verschiedensten Gadgets. Von Wasserflaschen mit Zeitanzeige über Duft-Pods bis hin zu Apps. Ein Überblick:

Motivations- und Zeitanzeige

Wasserflaschen mit Motivations- oder Zeitanzeige sollen ans Trinken erinnern und dazu animieren. "Don't Give Up" und "Almost Done" steht etwa auf der Wasserflasche, die ganze 2,5 Liter Füllvermögen hat. Erhältlich hier.

Ist die Flasche leer, hat man zweieinhalb Liter Wasser getrunken.

"Drink more Water" lautet das Motto von Waterdrop, die sogenannte "Microdrinks" vertreiben. Dabei handelt es sich um zuckerfreie und mit Vitaminen angereicherte Brausetabletten, die man in Wasser auflöst und die so normales Leitungswasser geschmacklich aufwerten sollen.



Bei der Firma Air up kommt der Geschmack nicht ins Wasser, vielmehr sorgt ein um den Trinkhalm platzierter Duft-Pod dafür, dass dem Hirn suggeriert wird, er trinke statt Wasser Saft. Schließlich schmecken wir auch die Nase.





Eine Trink-Erinnerung, die man auf eine Trinkflasche oder ein Glas platzieren kann, hat der Hersteller Ulla im Sortiment. Die Erinnerung erfasst das Trinkvermögen und blinkt nur, wenn man in der Nähe ist und schon länger nicht getrunken hat. Zudem kommt es ohne störendes Geräusch oder Vibration aus. Hier erhältlich.





Ulla kann man an Flaschen oder Gläser anbringen. Ulla

Die Equa Smart Wasserflasche leuchtet ebenfalls, um ans Trinken zu erinnern. Außerdem ist sie mit einer App synchronisiert und setzt auch anhand des Wetters fest, wie hoch die ideale Wassermenge pro Tag ist.



Regelmäßig ans Trinken erinnert der Drinktimer 2.0, den man wie einen Glasuntersetzer verwendet. Alle 15 Minuten erinnert er mit einem Geräusch und einem Blinken ans Trinken. Hier erhältlich.





Der Drinktimer funktioniert wie ein Glasuntersetzer. beigestellt

(chrile)