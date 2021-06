EU soll Ankara erneut mehrere hundert Millionen überweisen

Um die Migrationswelle auch in Zukunft einzudämmen, muss die EU frisches Geld in die Hand nehmen und Ankara eine Zollunion anbieten.

Die EU und die Türkei sind sich grundsätzlich darüber einig, dass der Flüchtlingsvertrag von 2016 erneuert werden soll. Gebraucht werde ein „Update“, so Deutschlands Außenminister, Heiko Maas. Die Türkei soll dabei neue Millionenzahlungen aus Brüssel erhalten. Die EU will bei ihrem Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag über ihre Türkei-Politik beraten. Ankara dringt dabei auf eine Modernisierung der Zollunion, die der türkischen Wirtschaft aus der Krise helfen soll.