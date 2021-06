Nachtgastronomie: Wien impft 18- bis 30-Jährige

Am 23. Juni werden die ersten 35.000 Termine zur Anmeldung freigeschaltet. Ab 28. Juni beginnen die Verabreichungen mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson, von denen für die Immunisierung nur eine Dosis ausreicht.

Um ihrer Forderung nach einer 1-G-Regel in der Nachtgastronomie – also nach einer Impfung als Voraussetzung für den Zutritt in Clubs, Discos und Bars – Nachdruck zu verleihen, schaltet die Stadt Wien 35.000 Impftermine für 18- bis 30-Jährige frei. Ab 23. Juni kann sich die Bevölkerung in dieser Altersgruppe anmelden, am 28. Juni beginnen die Impfungen im Austria Center Vienna (ACV).