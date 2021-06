New York feiert seine Wiederauferstehung

Die Demokraten bestimmen den Bürgermeisterkandidaten, während die Stadt in Partystimmung schwelgt.

Als das Tribeca Film Festival am Sonntag in der Radio City Music Hall im Herzen Manhattans zu Ende ging, war die Wiedereröffnung der Stadt schon voll im Gang. Vor 20 Jahren, in den Nachwehen des 9/11-Terrors, hatte Robert De Niro das Filmfestival aus der Taufe gehoben, das das Comeback der gebeutelten Metropole befördern sollte. Der Eröffnungsfilm, das Musical „In the Heights“, schickt sich nun an, zum Sommer-Blockbuster in den USA zu avancieren – und zum Soundtrack der Wiederauferstehung der größten Stadt des Landes zu werden. Im Herbst geht es dann auch am Broadway wieder los.