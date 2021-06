Zobernigs neue Zauberformel

(c) Heimo Zobernig

Gestisches Malen, prächtige Farben, figurative Skulpturen: Heimo Zobernig zeigt sich im Mumok ganz anders, als wir ihn bisher kannten. Ein exklusiver Ausstellungsrundgang mit dem Kärntner Künstler.

Strenge Raster, Gittermuster, wenige Farben, sparsame Materialien: So kennt man das Werk von Heimo Zobernig. So hatte er auch seine große Retrospektive 2002 im Mumok angelegt. Auf einer Gitterwand hingen damals achtzehn Gemälde eng über- und nebeneinander, dazu Kuben, Modelle, Videos. Als Gastauftritt war eine Wotruba-Skulptur hinein gemischt – die einzige Figuration in der gesamten Schau. Jetzt darf der international renommierte Künstler erneut im Mumok ausstellen – und überrascht mit einer gänzlich anderen Atmosphäre.