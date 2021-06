Grundstücksverkauf in Wien: ÖVP kritisiert Deal der Stadt

Wien hat ein Grundstück sehr günstig an einen gemeinnützigen Wohnbauträger verkauft. Dort ist die SPÖ beteiligt, die ÖVP kritisiert das.

Die ÖVP Wien thematisierte am Montag eine Grundstückstransaktion zwischen der Stadt und dem gemeinnützigen Wohnbauträger Sozialbau, an dem die SPÖ mit rund 20 Prozent beteiligt ist. „Es ist ein Beispiel, wie mit Grund und Boden in Wien bei einem Immobilien-Deal umgegangen wird“, erklärte die nicht amtsführende Stadträtin Bernadette Arnoldner.

Und weiter: „Wien verkauft Grundstücke zu billig, die dann teuer weiterverkauft werden. Und die Gewinner befinden sich im Dunstkreis der SPÖ.“ Das hätten Verkäufe bei Krieau, Semmelweisareal, Meierei im Stadtpark und beim Media Quarter Marx gezeigt. Worum geht es im jetzigen Fall? 2011 kaufte die Sozialbau AG ein Grundstück um 5,5 Millionen Euro von der Gutmann Real GmbH. In der Folge begann zwischen beiden ein erbitterter Rechtsstreit – „Die Presse“ berichtete bereits am 19. Februar des Vorjahres.