Live ab 10:30: Blümel zu Aktenlieferung

Im Streit um die Aktenlieferung an den Ibiza-Untersuchungsausschuss will der Finanzminister Stellung nehmen. Mit Livestream.

Nächster Schritt im Streit um die Aktenlieferung des Finanzministeriums an den Ibiza-Untersuchungsausschuss: Nachdem sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen abermals an den Verfassungsgerichtshof, den Antragsteller im Exekutionsverfahren, gewandt hat, will der amtierende Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) Stellung zur Causa beziehen. Um 10:30 Uhr tritt er vor die Presse.

Zuvor hatten die Oppositionsparteien in einem Schreiben an das Staatsoberhaupt kritisiert, die Aktenvorlage sei nach wie vor unvollständig. Van der Bellen wandte sich daraufhin an das Höchstgericht, es möge bis zum 25. Juni, also kommenden Freitag, darüber informieren, wie es um den Exekutionsantrag gegen Blümel steht - ob er diesen noch aufrecht halte.

Spätestens am Freitag soll klar sein, ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen doch noch rechtlich gegen Finanzminister Gernot Blümel vorgeht. Zuvor sind wieder die Richter am Wort.

Zum Hintergrund: Der Verfassungsgerichtshof hatte Anfang Mai den Bundespräsidenten aufgefordert, die Herausforderung von Akten und Mails aus dem Finanzministerium zu exekutieren. Denn Blümel war der Aufforderung des Verfassungsgerichtshofes vom 3. März nicht nachgegangen, dem U-Ausschuss bestimmte E-Mails und Daten vorzulegen. Der Exekution kam der Finanzminister zuvor, indem er ankündigte, „alle Akten“ noch am selben Tag zu liefern. Vorerst war die Exekution also wieder vom Tisch. Nur: An den gelieferten Dokumenten wurde bemängelt, sie würden einer zu hohen Geheimhaltungsstufe unterliegen, sie würden nur in Papierform vorliegen - und außerdem, so der aktuelle Vorwurf, seien sie „noch immer nicht vollständig“ geliefert worden.

