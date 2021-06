iPhone 13 könnte zum Flop werden

Auch heute noch, messen Menschen Zahlen in ihrem Umfeld tiefere Bedeutung bei. 75 Prozent von 3000 Befragten würden einen anderen Namen bevorzugen. Jeder Fünfte würde es deswegen nicht kaufen.

Unglück vorprogrammiert? Die Zahl 13 meiden die meisten Smartphone-Hersteller. Kaum ein Modell hatte mehr Iterationen und Neuauflagen als 12. Jetzt scheint auch geklärt zu sein, warum. Denn einer Umfrage zufolge, wollen Kunden nichts mit 13 an sich ranlassen. 75 Prozent von 3000 Befragten wünschen sich von Apple, dass der Nachfolger des iPhone 12 eine andere Nummer bekommt. Jeder Fünfte würde wegen des Namens, nicht wegen der Ausstattung, das Gerät nicht kaufen.

Zahlensymbolik ist so alt wie die Menschheit selbst. Bereits die Babylonier schrieben Ziffern tiefere Bedeutung zu. In der Bibel wimmelt es nur von tiefergehender Symbolik. Sieben als Tag der Vollkommenheit, 40 meist für die Zeit der Buße. 40 Tage und 40 Nächte regnete es während der Sintflut, 40 Jahre wanderte das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste und 40 Tage war Moses auf dem Berg Sinai. In China assoziiert man mit der Ziffer Vier heute noch Unglück und Tod, wobei das mehr auf den ähnlichen Klang beider Worte zurückzuführen ist.

Die Zahl 13 stand zwar lange Zeit für Glück. Dieses Schicksal hat sich aber gewendet für die Zahl. Und es gibt tatsächlich Menschen, die eine anerkannte Phobie haben, die unter der Bezeichnung Triskaidekaphobie geführt wird.

Egal scheint den Befragten die Ausstattung des Geräts zu sein. Hauptsache, nicht die 13 im Namen. Dafür haben sie aber auch einen klaren Favoriten, was der alternative Name sein könnte. 38 Prozent sprachen sich für iPhone (2021) aus. Nur 16 Prozent hingegen fanden iPhone 2021 gut.

Interessant ist hingegen, dass Samsung - absichtlich oder nicht, bereits nach dem Samsung Galaxy S10 abgebogen ist und kurzum die 20 zum Nachfolger gemacht hat. Und auch sonst fällt kaum ein Hersteller ein, der tatsächlich je ein Modell mit der offenbar gefürchteten Zahl im Sortiment hat beziehungsweise hatte.

>>> SellCell Umfrage

(bagre)