Schlicht, verspielt, raffiniert: Die Bademodetrends 2021

Bademode vermittelt im Sommer die Leichtigkeit und Freiheit, die wir so vermisst haben. Ein Blick auf die Trends zeigt: Erlaubt ist, was gefällt.

Pack die Badehose ein: Kaum etwas vermittelt so ein sommerliches Gefühl, wie der Griff zum Bikini oder Badeanzug. Egal ob man damit am Balkon, am Badeteich oder am Meer liegt. Und gerade diese Gefühle von Leichtigkeit und Freiheit sind es, die wir in den letzten Monaten so vermisst haben.

Ein Blick auf die Trends in Sachen Bademode zeigt: Einschränken muss man sich hier nicht, ob mit Rüschen oder ganz puristisch, gut verschnürt oder mit Animal-Print. Erlaubt ist schlichtweg, was gefällt.

New neutral

Elegant, in einer Farbe gehalten, aber mit dem gewissen Etwas, so lässt sich dieser Trend beschreiben. Selbst wer zu einem schwarzen Badeanzug greift, mit Schnürungen oder Cutouts wird der Klassiker ganz neu interpretiert.



Gebügelt

An Unterwäsche erinnert dieser Trend, schließlich kennt man die Bügel sonst vor allem von BHs. Die Underwire-Bademode mit gut sichtbaren Bügeln setzt dabei vor allem das Dekolleté in Szene.





Symmetrie ade

Na gut, an die Bräunungsstreifen sollte man wohl nicht denken, wenn man diesen Trend befolgt. Asymmetrische Schnitte und raffinierte Cutouts sind nämlich en vogue und machen die Bademode zum Hingucker.



Gerafft

Gerüschte und gesmokte Stoffpartien, vor allem an den Bikini-Oberteilen, sind in diesem Sommer ebenfalls stark vertreten. Der Look wirkt feminin und auch ein wenig verspielt.



Animalisch

Tierische Muster, allen voran der Klassiker Leo-Print, sind nach wie vor in Mode. Aber auch Tiger- oder Zebrastreifen sind in den Kollektionen zu finden. Wem das zu tierisch ist, der kann auch auf florale Muster zurückgreifen.

Hoch hinaus

Dieser Trend scheint direkt aus den 80er-Jahren zu kommen. Die Rede ist von hoch geschnittenen Bikinihosen, die über die Hüftknochen getragen werden und die Taille umschmeicheln.



Falsch geschnürt

Geschnürte Bikinis liegen seit Jahren im Trend, man denke etwa an den Triangel-Bikini. In diesem Jahr aber wird der Trend anders interpretiert, in dem die Oberteile mitunter falsch herum zusammengeknotet werden und sich so ein neuer Look ergibt.

Retro-Ring

Ein Accessoire, das bereits in den 70er-Jahren im Bereich der Bademode im Trend lag und rund um die 2000 neu aufgelegt wurde, feiert sein Comeback. Und zwar geht es um die Ring-Details, die Bikinis und Badeanzüge schnüren. Für ein wenig Retro-Feeling im Sommer.

(chrile)